مصرع ابنتي عامل في حريق داخل مدرسة بأكتوبر

شهد الحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر حادثًا مأساويًا، إثر اندلاع حريق داخل إحدى الغرف في مدرسة يقيم فيها أحد العاملين، ما أسفر عن مصرع طفلتين شقيقتين اختناقًا؛ نتيجة تصاعد الدخان الكثيف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي مباني المدرسة.

وكشفت المعاينة الأولية أن والد الطفلتين يعمل فراشًا بالمدرسة ويقيم بغرفة داخلها برفقة أسرته، وفي أثناء نوم الطفلتين، اندلع حريق داخل الغرفة يُرجح أنه ناتج عن شاحن هاتف محمول، ما أدى إلى انتشار دخان كثيف تسبب في اختناقهما ووفاتهما قبل أن يتمكن أفراد الأسرة من إنقاذهما.

وحرر محضر بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.