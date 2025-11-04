طرح فيلم «أوسكار» بالسينمات السعودية.. الخميس

تستعد دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية لاستقبال فيلم" أوسكار"، الخميس القادم.

يضم "أوسكار: عودة الماموث" مجموعة من أبرز النجوم، إلى جانب فريق تقني وإبداعي من أهم صُنّاع السينما في مجالات التصوير، الجرافيك، والمونتاج، والذين ساهموا في تقديم عمل متكامل حاز إعجاب الجمهور منذ أول أيام عرضه.

وأعرب أبطال الفيلم عن سعادتهم الكبيرة بتفاعل الجمهور مع التجربة الجديدة، مؤكدين أن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقوها على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أكبر حافز للاستمرار في تقديم أعمال نوعية ترتقي بالسينما المصرية.

فيلم أوسكار - عودة الماموث

يُعد فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تجربة بصرية فريدة في السينما المصرية والعربية، حيث يجمع بين الدراما والمغامرة والتقنيات الحديثة في صناعة المؤثرات البصرية.

الفيلم من إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج محمد الشريف "بيراميدز للانتاج الفني"، ومحمد طنطاوي “تريند”، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا وأحمد البايض ومحمود عبد المغني، إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.

وتم تنفيذ المؤثرات البصرية بالكامل داخل مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ليكون العمل خطوة جديدة نحو دخول السينما المصرية عصر الإنتاج الضخم ثلاثي الأبعاد والمؤثرات المتقدمة.