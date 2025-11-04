قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
فن وثقافة

طرح فيلم «أوسكار» بالسينمات السعودية.. الخميس

أحمد البهى

تستعد دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية لاستقبال فيلم" أوسكار"، الخميس القادم. 

يضم "أوسكار: عودة الماموث" مجموعة من أبرز النجوم، إلى جانب فريق تقني وإبداعي من أهم صُنّاع السينما في مجالات التصوير، الجرافيك، والمونتاج، والذين ساهموا في تقديم عمل متكامل حاز إعجاب الجمهور منذ أول أيام عرضه.

وأعرب أبطال الفيلم عن سعادتهم الكبيرة بتفاعل الجمهور مع التجربة الجديدة، مؤكدين أن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقوها على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أكبر حافز للاستمرار في تقديم أعمال نوعية ترتقي بالسينما المصرية.

فيلم أوسكار - عودة الماموث

يُعد فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تجربة بصرية فريدة في السينما المصرية والعربية، حيث يجمع بين الدراما والمغامرة والتقنيات الحديثة في صناعة المؤثرات البصرية.

الفيلم من إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج محمد الشريف "بيراميدز للانتاج الفني"، ومحمد طنطاوي “تريند”، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا وأحمد البايض ومحمود عبد المغني، إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.

وتم تنفيذ المؤثرات البصرية بالكامل داخل مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ليكون العمل خطوة جديدة نحو دخول السينما المصرية عصر الإنتاج الضخم ثلاثي الأبعاد والمؤثرات المتقدمة.

