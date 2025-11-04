هند عاكف لـ صدى البلد: بيتعمل عليا لجان إلكترونية والإشاعات مابتخلصش| فيديو

صرحت الفنانة هند عاكف خلال لقائها مع موقع صدى البلد الاخباري بأنها تتعرض لهجوم منسق عبر ما وصفته بـ"لجان إلكترونية" تسعى لتشويه صورتها ونشر أخبار كاذبة عنها.

وأكدت عاكف أن آخر تلك الشائعات كانت حول مقطع فيديو نُشر مؤخرًا، زُعم فيه أنها توجهت إلى المتحف المصري ولم يُسمح لها بالدخول، نافية ذلك تمامًا، ومشددة على أن ما يُتداول "كذب وإشاعات من بعض الصفحات".

وأضافت الفنانة أنها شاهدت افتتاح المتحف المصري عبر التلفزيون مثل باقي الجمهور، ولم تتواجد في المكان وقت الحدث، مؤكدة أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة الجدل حولها دون مبرر.

وختمت حديثها قائلة: “الناس اللي بتصدق أي حاجة على السوشيال ميديا لازم تتحقق الأول، لأن مش كل اللي بيتقال صح.”