شقيق أمير كرارة يخضع لعملية جراحية

يخضع الفنان أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة، لعملية جراحية.

وكتبت شقيقته نور كرارة، عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك": "فضلاً وليس أمراً ادعوا لأخويا أحمد كرارة لإجراء عملية كبيرة، اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقماً، واحفظه بعينك التى لا تنام يا رب".

وحقق النجم أمير كرارة مؤخراً نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات فى السينما من خلال فيلم "الشاطر"، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، وهنا الزاهد، وعادل كرم، ومصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

تدور أحداث فيلم الشاطر مع بداية خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.