محمد ثروت: انبهرت بفكرة أوسكار عودة الماموث.. واتفقنا على تقديم عمل استثنائي

أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "أوسكار.. عودة الماموث"، مؤكدًا أن فكرة الفيلم مبهرة وغير تقليدية، خاصة مع الاعتماد الكبير على المؤثرات البصرية التي تُعد تجربة جديدة على السينما المصرية.

وقال محمد ثروت، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن أول يوم تصوير كان حاسمًا، حيث اتفق جميع فريق العمل على تقديم عمل ممتاز ومختلف يليق بالجمهور، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالرهبة في البداية من ضخامة المشروع وعدم تصديقه في البداية أن المؤثرات ستظهر بهذا الشكل المبهر على الشاشة.

قيمة التجربة وتميّزها

وأضاف محمد ثروت، أنه تعاطف كثيرًا مع زميله أحمد صلاح حسني بسبب المشقة الكبيرة التي واجهها خلال التصوير، مؤكدًا أن التجربة كانت مليئة بالتحديات لكنها تستحق الجهد والوقت، خاصة أنه قدّم خلالها أكثر من شخصية، ولم يكن لديه أي اعتراض على طول فترة التصوير نظرًا لقيمة التجربة وتميّزها.