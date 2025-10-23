تصويره استغرق 3 سنوات .. أحمد صلاح حسني يكشف عن أصعب أدواره الفنية

أكد الفنان أحمد صلاح حسني، أن فيلمه الجديد "أوسكار عودة الماموث" يُعد من أصعب الأعمال الفنية التي قدمها في مسيرته، مشيرًا إلى أن تصوير الفيلم استغرق 3 سنوات كاملة.

التفاعل المباشر مع الجمهور

وأوضح أحمد صلاح حسني، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن التمثيل والكرة وجهان لعملة واحدة من حيث الصعوبة، مؤكدًا أن التمثيل أصعب لأنه يعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور.



وأضاف أحمد صلاح حسني، أن شخصية "آدم" التي يقدمها في الفيلم كانت تحديًا خاصًا، ليس فقط من حيث الجانب التكنولوجي، بل من ناحية التحضير النفسي والتصالح مع الذات، لأن الفيلم يتمحور حول تجربة الماموث “أوسكار” بوصفه البطل الحقيقي للعمل.

التفاعل بين الشخصيات

وأشار الفنان أحمد صلاح حسني، إلى أن الفيلم يقوم على فكرة التفاعل بين الشخصيات، قائلاً: “اللي هيخش الفيلم لازم يشوف تجربة أوسكار، وكل الشخصيات فيه بتحب بعض”، مؤكدًا أن النجاح في هذا النوع من الأعمال يتطلب انسجامًا جماعيًا وروح فريق واحدة.