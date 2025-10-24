هنادي مهنا: لون شعري كان ثابت 3 سنين بسبب تصوير أوسكار عودة الماموث

قالت الفنانة هنادي مهنا إن مشاركتها في فيلم "أوسكار.. عودة الماموث" تُعد من أمتع التجارب الفنية التي خاضتها، مشيرة إلى أن الفيلم يجمع بين الطابع الاجتماعي والعائلي مع لمسات من الكوميديا والأكشن، مما يجعله مناسبًا لكل أفراد الأسرة.

المؤثرات البصرية الحديثة

وأضافت هنادي مهنا، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن كواليس التصوير كانت مليئة بالمتعة والبهجة منذ اليوم الأول، حيث كان هناك انسجام كبير بين فريق العمل جعل الجميع لا يشعر بمرور الوقت أثناء التصوير.

وأكدت أنها تشرفت بالمشاركة في هذه التجربة الفريدة التي تعتمد على المؤثرات البصرية الحديثة، كونها الأولى من نوعها في السينما المصرية، ووصفت فكرة الفيلم بأنها "مثل طفل رضيع بالنسبة لنا"، في إشارة إلى تعلقها بالمشروع منذ بدايته.

استمرارية الشخصية

وكشفت هنادي مهنا، أنها احتفظت بلون شعرها لمدة 3 سنوات من أجل الحفاظ على استمرارية الشخصية في الفيلم، وهو أمر وصفته بـ"الصعب جدًا بالنسبة لأي فتاة".

وأشارت إلى أنها كانت مترددة في البداية بسبب اعتماد الفيلم بالكامل على الجرافيك، لكنها انبهرَت بعد مشاهدة التجارب الأولى للمؤثرات البصرية، ما جعلها تقتنع تمامًا بالمشاركة في العمل.