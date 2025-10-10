قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

من الريشة إلى البندقية.. أحمد نوار يتصدر مسابقة القنص في الجيش المصري

الفنان التشكيلي أحمد نوار
الفنان التشكيلي أحمد نوار
محمد شحتة

كشف الفنان التشكيلي أحمد نوار، تفاصيل مشاركته في مسابقة سلاح القناصة التي نظمها الجيش المصري في بداية عام 1969، قبيل حرب أكتوبر المجيدة، معلنا أنه تصدر المسابقة بين حوالي 250 مشاركًا من الضباط والجنود، متفوقًا في الدقة والسرعة على الجميع.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال تقديمه برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السرعة كانت العامل الحاسم في المسابقة، مشيرًا إلى أنه قنص نحو 5 من العدو، مستخدمًا استراتيجيات دقيقة واختيار مواقع مخفية بعناية.

وأضاف الفنان التشكيلي أن المسابقة لم تكن سهلة، خاصة مع استخدام خط بارليف للتضليل البصري، حيث كانت هناك حيل مثل رفع الحواجز والخيش بطريقة تخفي الحركة عن العيون، ما جعل التحدي أكثر تعقيدًا.

وتطرق نوار أيضًا إلى تفاصيل بعض القنصات التي قام بها لمسافات تتراوح بين 240 و650 مترًا، مشيرًا إلى المدى والتحديات المختلفة التي واجهها في المواقع التي تضمنت حقول ألغام وقنوات مائية، مؤكدًا أن التدريب والانضباط العسكري كانا مفتاح نجاحه في هذه التجربة الفريدة.

الجيش المصري أحمد نوار القناص خط بارليف الحواجز ألغام

