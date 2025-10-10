قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وكالة الاستثمار في تتارستان لـ صدى البلد : مصر بوابتنا الاستراتيجية لأفريقيا
عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
درة تقابل أحمد العوضي في علي كلاي.. وتواصل تصوير الست لما
أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال
العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
ديني

كيف أصلي صلاة العشاء مع السنة؟.. بـ 6 أو 8 ركعات تغتنم أكبر ثواب

أمل فوزي

لاشك أنه ينبغي معرفة كيف أصلي صلاة العشاء مع السنة ؟، خاصة وأنها آخر الصلوات اليومية المكتوبة ، وهي ثاني أركان الإسلام الخمسة، لذا لا ينبغي الاستهانة بها أو تفويتها ، من هنا ينبغي معرفة كيف أصلي صلاة العشاء مع السنة للفوز بثوابها كاملا، وتجنبًا للمهالك التي قد يوقعنا فيها ترك هذه الصلاة، فهي من صلوات الليل عظيمة الفضل.

كيف أصلي صلاة العشاء مع السنة

ورد عن مسألة كيف أصلي صلاة العشاء مع السنة ؟ أن صلاة العشاء هي مثل غيرها من الصّلوات الرُّباعيّة، مع فرق واحدٍ وهو ضرورة الجهر بالقراءة في الرّكعتين الأُولَيَين.

 كما يجب أن يتحقّق المصلي من توفّر الشّروط اللازمة لصحّة صلاته، وعن كيفية صلاة العشاء مع السنة فهي كما يلي: يجب على المصلّي ابتداءً أن يراعي شروط صحّة الصّلاة وأركانها المطلوب توفُّرها؛ لِتُؤدّى الصّلاة أداءً صحيحًا.

وجاء من هذه الشّروط ، أن يكون مُسلمًا بالغًا عاقلًا طاهرًا من الحَدَث، فإن فقد أحد تلك الشّروط لم تَجُز صلاته، ويأثم العاقل البالغ إن حدث خللٌ في صلاته من حيث الشّروط السابقة، ولا يُؤجَر الصّغير والمجنون عليها، ولا تُحسَب لهما.

وورد عن كيف أصلي صلاة العشاء مع السنة ؟، أن للعشاء سُنّة راتبة بعديّة فقط، وليس لها سُنّة راتبة قبليّة، إنّما يجوز أن يُصلّي المسلم قبل العشاء ركعتي نافلةٍ أو سنّةٍ لها، غير أنّها غير لازمةٍ، فيُؤجَر إن صلّاها، ولا يأثَم إن تركها، وتُسمّى تلك السنّة بالسنّة غير الرّاتبة.

ورُوِي من قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ حيث صحَّ عنه قوله: «عشرُ ركعاتٍ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يداومُ عليهنَّ: ركعتينِ قبلَ الظّهرِ، وركعتينِ بعدَ الظّهرِ، وركعتين بعدَ المغربِ، وركعتين بعدَ العشاءِ، وركعتين قبلَ الفجرِ».

صلاة العشاء

ورد أنه عندما فُرِضت الصّلاة في السّماء السّابعة، جاءت فرضيّتها على أنّها خمسون صلاةً، ثمّ خفّف الله على عباده لتصبح خمسًا في العمل، وخمسين في الأجر، وقد وُزِّعت الصّلوات على أوقات النّهار والليل؛ لتشملها ابتداءً من الفجر، حتّى آخر أوقات اليوم؛ وقت صلاة العشاء، بعد غياب الشّفق الأحمر، ولأنّ صلاة العشاء من الفرائض الخمس؛ فإنّ أداءَها واجبٌ على كلّ مسلمٍ، وهي صلاةٌ رباعيّة تتكوّن من أربع ركعاتٍ.

فضل صلاة العشاء

1- وهي من أحبّ الصّلوات.

2- صلاة العشاء أكثرها أجرًا.

3- وجاء في الحديث الصّحيح قول المُصطفى صلّى الله عليه وسلّم: (مَن صلَّى صلاةَ العشاءِ والصُّبحِ في جماعةٍ فَهوَ كقيامِ ليلةٍ، وقالَ عبدُ الرَّحمنِ: من صلَّى العشاءَ في جماعةٍ فَهوَ كقيامِ نِصفِ ليلةٍ، ومن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ فَهوَ كَقيامِ ليلةٍ)، ويدلّ ذلك على أفضليّة صلاة العشاء ومكانتها؛ فأداؤُها جماعةً يقوم مقام قيام نصف الليل، ومعلومٌ أنّ قيام الليل له من الفضل والأجر ما له.

4- الدعاء بعدها مستجاب ، لأنها من الصلوات المكتوبة.

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

