english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد التأهل للمونديال.. متى يتم تحديد مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟

قرعة كأس العالم
قرعة كأس العالم
أحمد أيمن

تترقب جماهير كرة القدم في مصر والعالم موعد سحب قرعة كأس العالم 2026، حيث ستقام البطولة في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة. 

وتأهل منتخب مصر للبطولة بعد الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة في مباراة أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية.

نتيجة مباراة مصر وجيبوتي

افتتح منتخب مصر أهداف المباراة في الدقيقة 8 بعد عرضية متقنة من زيزو استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك، وفي الدقيقة 14 تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجيه خلف مدافعي جيبوتي.

جاء ذلك قبل أن يوقع الملك المصري على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استقبلها صلاح مباشرة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ووضع الكرة داخل الشباك.

بهذا الفوز، حسم منتخب مصر تأهله للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يلتقى منتخب مصر فى العاشرة مساء الأحد المقبل، مع منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو فى العاشرة مساء الأحد المقبل، فى وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من النجوم السابقين.

الجدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 ستكون تحصيل حاصل، خاصة بعد أن حسم الفراعنة تأهلهم في المباراة الماضية بالفوز على منتخب جيبوتي.

تفاصيل قرعة كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخامس من ديسمبر المقبل ليكون موعد سحب قرعة كأس العالم 2026. 

ستجري مراسم السحب في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن. ومن المقرر أن تقوم قناة بي إن سبورت الرياضية الإخبارية بنقل فعاليات مراسم السحب مباشرة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وضع منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، ومنتخب كندا على رأس المجموعة الثانية، بينما سيتواجد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة.

نظام بطولة كأس العالم 2026

مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات. 

سيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث وسيكون هذا النظام الجديد هو الأول من نوعه في تاريخ كأس العالم.

حتى الآن، تم تحديد عدد من المنتخبات المتأهلة والتي ستتنافس في النسخة المقبلة من المونديال. تضم القائمة الحالية كلاً من:

الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

مصر

المغرب

تونس

اليابان

كوريا الجنوبية

أستراليا

إيران

الأردن

أوزبكستان

الأرجنتين

البرازيل

أوروجواي

كولومبيا

الإكوادور

باراجواي

نيوزيلندا

كأس العالم 2026 منتخب مصر قرعة كأس العالم 2026 مجموعة مصر مباراة مصر وجيبوتي

