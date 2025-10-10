القناص لا ينام.. أحد أبطال حرب أكتوبر يحكي سبب هذه المقولة

قال الفنان التشكيلي الكبير أحمد نوار، إن القناص لا ينام، فهو يحلم دائما ويتخيل الأهداف أمامه، منوها أنه من الطبيعي أن ينام ويستريح لكن مع كثرة الاشتباكات عين القناص لا تنام.

وأضاف أحمد نوار خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن القناص هو جندي لديه القدرة على النقص أو دقة وسرعة الإصابة في لحظة دفاعية، وكانت لدي القدرة في القنص على بعد 650 متر، والسلاح على بعد 1300متر.

وأشار إلى أن القناص كانت لديه الحرية في التعامل مع العدو في حرب أكتوبر، فيبدأ في العثور على هدف الذي كان صعب جدا لقدراتهم على التمويه والاختباء، التي اكتشفتها.

وتابع: أول قنص كان في مراقبة مني لمدة أسبوع أو عشرة أيام، فاكتشفت أن هذه المنطقة التي رصدته فيها هي نقطة استطلاع فبدأت أحدد مكان آمن لي، وانتظرت ظهور العدو أكثر من 6 ساعات حتى ظهر ولكن أفلت مني بسبب تعرضي لإطلاق نار والحمدلله لم يتم إصابتي.

وتابع: عاودت رصد هذه المنطقة مرة أخرى، وانتظرت ظهور العدو المرصود حتى قنصته.