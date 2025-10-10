سيبها لغيرك.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض





شارك الاعلامي خالد الغندور منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" لو انت جاي و عارف ان المركب مخرومة و محتاج تنقذها من الغرق يبقي اكيد ما ينفعش تزود الأخرام في المركب او حتي تسيبها مخرومة زي ما هي او تقفل حتة من الخرم و تسيب الباقي مفتوح يبقي ما عملتش حاجة

تحمل المسئولية او سيب غيرك يتحمل".

أثار حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالكقلق جمهوره بشأن مصير القلعة البيضاء مع توالي الأزمات المالية، بعد أزمة أرض ٦ اكتوبر.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: “فيه انهيار في الزمالك، كنا ماسكين النادي مريض ودلوقتي المريض بيموت”

وتابع: “الأمل كان عندنا في إننا نستثمر أصول الزمالك والأهم فيها أرض 6 أكتوبر، احنا بنتعاقب على حاجة ملناش ذنب فيها. الوضع مش صعب الوضع كارثي”.

وأضاف: “لا نتمنى أن يعلن الزمالك إفلاسه،و ممكن المجلس يستقيل؟ لو لقينا مش عارفين نعمل حاجة هنستقيل طبعًا، لكن مازلنا نحاول وجمهورنا بيدعمنا”.