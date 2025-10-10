محمد العدل: أغلب الإعلام زملكاوية… والأهلاوية ماسكين العصاية من النص



يري المنتج الفني محمد العدل أن أغلب قيادات الإعلام في مصر زملكاوية لذلك يمنحون نجوم الزمالك الحرية في التحدث بأى شيء، والأهلاوية اللى بيطلعوا في الإعلام ماسكين العصاية من النص ما عدا سيد عبد الحفيظ.

وقال محمد العدل الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "مفيش حد في الاهلى زى سيد عبد الحفيظ في الإعلام، لذلك ممكن يكون متحدث للنادى الاهلى مع عضوية المجلس، ويكون هو اللى يرد على أي شيء زى ما كان مدير الكرة".

وأضاف محمد العدل: "أغلب الاهلاوية اللى بيطلعوا في الإعلام ماسكين العصاية من النص لأن أغلب قيادات الإعلام زملكاوية، أما الزمالكاوية بيقولوا اللى هم عاوزينه لأن القيادات بتسمح لهم بده، لكن سيد عبد الحفيظ عنده القدرة أنه يتكلم ويقول إللى هو عاوزه ومش فارق معاه حاجة، لأن اكثر حاجة تخليك تتكلم براحته هو المستغنى وسيد مستغنى".