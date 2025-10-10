ترتيب مجموعة تونس بعد اكتساح ساو تومي في تصفيات كأس العالم

اختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بانتصار كاسح على نظيره “ساو تومي وبرينسيب” بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات.

ودخل نسور قرطاج، اللقاء، بأريحية؛ بعد ضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات المونديال منذ الجولة الماضية، لكنهم واصلوا عروضهم القوية وحققوا فوزًا معنويًا كبيرًا أمام جماهيرهم.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة، بينما ظل منتخب ساو تومي وبرينسيب في المركز الأخير دون أي نقطة؛ بعد خسارته لجميع مبارياته في التصفيات.



ترتيب المجموعة التاسعة بعد الجولة التاسعة:



1. تونس – 25 نقطة.

2. ناميبيا – 15 نقطة.

3. ليبيريا – 14 نقطة.

4. مالاوي – 10 نقاط.

5. غينيا الاستوائية – 10 نقاط.

6. ساو تومي وبرينسيب – بلا نقاط.

وبتلك النتيجة، يواصل نسور قرطاج حضورهم الدائم في المونديال، ليكون الخامس في تاريخ تونس، وسط تطلعات جماهيرهم لتحقيق ظهور قوي في كأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.