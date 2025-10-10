حسام موافي: الفشل الكلوي يبدأ بكثرة البول في الحمام

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الفشل الكلوي المزمن يبدأ بكثرة البول، أما الفشل الكلوي الحاد فلا يوجد فيه كثرة البول.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، أنه يجب التفرقة بين عدد مرات دخول الحمام، وكمية البول الناتجة عند دخول الحمام.

ونوه حسام موافي، بأن كثرة دخول الحمام مع قلة كمية الماء؛ مؤشر لمرض البروستاتا أو التهاب في المثانة أو ورم فيها، فتعيش هذه المنطقة في حالة تهيج، أما كثرة البول؛ فهو مرض مختلف.

وأشار إلى أن هناك غدة تحت المخ، تسمى بالغدة النخامية الخلفية، وهذه الغدة تفرز هرمون ضد الإدرار، أي يمنع كثرة البول، وإذا اختفى هذا الهرمون؛ يكثر إدرار الماء في الحمام، وبالتالي يجب قياس هذا الهرمون عند الشكوى من كثرة إدرار الماء.