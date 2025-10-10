حسام موافي لفتاة فقدت كلبها: «احكي للناس اللي حواليكي عن ذكرياتك معاه»

رد الدكتور حسام موافي ، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، على رسالة فتاة تعاني ألم الفقد بسبب موت كلبها، ومصابة بحالات هلع بسبب تأثرها بفقدان الكلب.

وتابع حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد: بخصوص فقدك لكلبك اللي كان بالنسبة ليكي الدنيا وما فيها، أول حاجة أحب أطمنك: الحب اللي كان بينك وبينه مش هيتنسي، وده شيء طبيعي خالص، ربنا خلق الوصلة بين الإنسان والحيوان قوية، وده واضح في قصة أهل الكهف وكلبهم اللي ربنا اختاره معاهم، مش مجرد كلب قاعد معاهم، ده كلبهم، يعني في رابط حقيقي.

واستكمل قائلا: «أنا عارف إن فقده وجعك وجع شديد، وعقلك بيرجعك دايمًا للحظة موته، والنوبات اللي بتحسي بيها طبيعية جدًا، لكن أهم حاجة، متخليش الفقد يهد كل حياتك».

واختتم موافي: «ممكن ترجعي تحكي للناس اللي حواليكي عن الكلب وذكرياته معاكي، ده بيساعد القلب يهدأ شويه».