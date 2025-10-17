قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزيف مش مرض.. حسام موافي يكشف أسباب ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل هناك فرق بين العلاج والشفاء؟.. حسام موافي يجيب

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
محمد شحتة

فرَّق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، بين مفهوم العلاج ومفهوم الشفاء، قائلا: نحن كأطباء ننفذ أمر الله في الأخذ بالأسباب.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على فضائية "صدى البلد"، إن الطبيب يعطي الدواء للمريض لأخذه بالأسباب، أما أن الدواء سيشفي المريض فهذا بيد الله.

وأكد حسام موافي أن الشافي هو الله، أما الطبيب فهو الشخص الذي يأخذ بأسباب الشفاء، لذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز "وإذا مرضت فهو يشفين"، وقد يخطئ الطبيب في التشخيص.

اوعى تهين العيان

ونصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، خريجي كليات الطب بألا يهينوا العيان، قائلا: حذاري إنك تهين العيان وخليك حنين عليه.

وقال حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على فضائية "صدى البلد"، إن مرض الكبد لا يمكن الاستهانة به، ويجب المتابعة مع الطبيب عند الإصابة بمرض الكبد.

وتابع: مرض الكبد خاين فمن الممكن زيادة انزيمات الكبد ونشاط في الفيروس ولا تظهر أعراضه بدون سخونية أو تعب، وفي نفس الوقت يظل الفيروس نشط ويجب المتابعة مع الطبيب لمريض السكر والقلب والضغط والكلى، وعلى رأسهم مريض الكبد لأن أعراض الإصابة بالكبد قليلة جدا.

