قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع

خامنئي
خامنئي
القسم الخارجي

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى لفرض "إملاءات مذلة" على إيران، غير أن الشعب الإيراني سيقف بحزم في مواجهة ما وصفه بـ"الإهانة الكبرى".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن خامنئي قوله إن الدعوات إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن "تصدر عن أشخاص ضيقي الأفق"، موضحاً أن العداء الأمريكي لإيران ليس وليد اللحظة، بل هو نهج مستمر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، حيث تعاقبت الإدارات الأمريكية على سياسة العقوبات والضغوط والتهديدات.

وأضاف المرشد الإيراني أن أعداء الجمهورية الإسلامية أدركوا من خلال صمود الشعب وتكاتفه مع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة أن إيران ليست دولة يمكن إخضاعها عبر الحروب أو الضغوط العسكرية. لكنه حذر في الوقت ذاته من محاولات جديدة تهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية عبر بث الانقسامات الداخلية وتأليب الرأي العام.

وكشف خامنئي أن بعض القوى المرتبطة بالولايات المتحدة عقدت اجتماعاً في عاصمة أوروبية، غداة الهجوم الذي تعرضت له إيران في 13 يونيو، لمناقشة ما وصفه بـ"مرحلة ما بعد الجمهورية الإسلامية". 

وأكد أن تلك الأطراف وصلت إلى حد من "الغرور والجهل" دفعها لتعيين شخصية بديلة لشاه محتمل، معتبراً أن وجود إيراني ضمن هذه المخططات يمثل "خيانة وطنية مخزية".

وأشاد خامنئي بما وصفه بـ"تلاحم الشعب والحكومة والقوات المسلحة"، مؤكداً أن هذا الصمود أجهض محاولات تقويض النظام الإسلامي وأثبت فشل رهانات خصوم إيران على زعزعة الاستقرار الداخلي.

وفي سياق حديثه، تطرق المرشد الإيراني إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، مندداً بما سماه "جرائم لا سابقة لها في التاريخ"، من تجويع جماعي وقتل للأطفال والنساء، محملاً الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين مسؤولية دعم هذه الانتهاكات.

وتأتي تصريحات خامنئي في وقت تواجه فيه إيران تحديات مركبة، داخلية وخارجية، من بينها تزايد الضغوط الاقتصادية بفعل العقوبات الأمريكية، واستمرار التوتر الإقليمي على خلفية الحرب في غزة وتصاعد المواجهات مع إسرائيل. 

ويرى مراقبون أن خطاب خامنئي يعكس استراتيجية مزدوجة، وزيد من التصعيد ضد واشنطن وتل أبيب من جهة، وفي نفس الوقت يؤكد على صلابة الجبهة الداخلية من جهة أخرى، بما يضمن بقاء النظام متماسكاً أمام ما يعتبره "حرباً هجينة" تستهدف إيران عسكرياً وسياسياً وإعلامياً.

تجويع جماعي المرشد الإيراني خصوم إيران خامنئي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

ما هو الذكاء الاصطناعي؟.. مقال سيغير طريقتك في فهم مستقبل التكنولوجيا

جيتور

تعرف على مواصفات النسخة الأحدث من جيتور X70 في السوق المصري

جوجل

جوجل بين الإبداع والوهم.. هل هاتف بيكسل 10 ثورة حقيقية أم أن الشركة أصبحت "بائعة للكلام"؟

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد