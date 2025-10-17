موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

في خطوة طال انتظارها من عشاق الأداء العالي حول العالم، أعلنت شركة تويوتا رسميًا عن موعد الكشف عن سيارتها السوبر الرياضية الجديدة GR GT، التي طالما كانت محور الشائعات والتكهنات باعتبارها الخلف الرسمي للأسطورة LFA.

إعلان رسمي من رئيس مجلس إدارة تويوتا

جاء الإعلان من أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة تويوتا، خلال بث مباشر خاص، حيث أكد أن السيارة المنتظرة سيتم الكشف عنها رسميًا في الرابع من ديسمبر المقبل، أي قبل أسابيع قليلة من عرضها العلني الأول في معرض طوكيو للسيارات 2026 المقرر إقامته بين 10 و12 يناير.

ورغم تحفظه على التفاصيل الدقيقة، إلا أن تصريحاته أشعلت حماس عشاق الأداء، الذين ينتظرون هذه اللحظة منذ أكثر من عقد من الزمان.

عودة أسطورة الأداء تحت راية GR

السيارة الجديدة ستحمل شعار Gazoo Racing (GR)، الذراع الرياضية لتويوتا، التي عززت سمعتها عالميًا من خلال طرازات مميزة مثل GR Supra وGR Yaris وGR86.

لكن GR GT ستكون مختلفة تمامًا؛ فهي أول سيارة سوبر رياضية خالصة من تويوتا منذ توقف إنتاج LFA عام 2012، ما يجعلها الوريث الشرعي لروح الأداء اليابانية الفريدة.

من خلال اللقطات التشويقية التي عُرضت في حلبة فوجي اليابانية، بدا واضحًا أن السيارة الجديدة تعتمد فلسفة تصميم عدوانية وملهمة من سيارات السباق.

الخطوط حادة، والهيكل منخفض وعريض، ما يعكس تركيز الشركة على الانسيابية والأداء الديناميكي.

ومن المقرر أن تقدم تويوتا نسختين من السيارة: واحدة مخصصة للطريق وأخرى للسباقات الاحترافية، وكلاهما يحمل شعار GR المميز.

وكشفت التقارير أن GR GT ستعتمد على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين V8 مزدوج التيربو ومكونات كهربائية متطورة، لتوفير توازن مثالي بين القوة والكفاءة.

ورغم أن تويوتا لم تفصح بعد عن الأرقام الرسمية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن القوة الإجمالية قد تتجاوز 800 حصان، ما يجعلها منافسًا مباشرًا لسيارات مثل فيراري SF90 وماكلارين أرتورا.

ويوفر النظام الهجين أيضًا قدرات قيادة كهربائية محدودة للسرعات المنخفضة، مع الحفاظ على أداء صوتي استثنائي يعيد للأذهان نغمة محرك V10 الشهير في LFA.

من المعروف أن أكيو تويودا من أشد عشاق القيادة والأداء الرياضي، وقد أشرف بنفسه على مراحل تطوير السيارة منذ بدايتها، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط صناعة سيارة سريعة، بل تجسيد فلسفة "متعة القيادة الخالصة" التي تتميز بها تويوتا GR.

وقال: “هذه ليست مجرد سيارة خارقة جديدة، بل وعد لعشاق تويوتا حول العالم بأن الأداء الحقيقي سيظل دائمًا جزءًا من مستقبلنا.”

بعد أكثر من عشر سنوات من الغياب عن فئة السوبر كار، تستعد تويوتا للعودة بقوة إلى ساحة المنافسة عبر GR GT الجديدة.

وسيكون الكشف الرسمي في 4 ديسمبر 2025 بمثابة بداية فصل جديد في تاريخ الشركة اليابانية، التي تهدف من خلال هذا الطراز إلى منافسة النخبة الأوروبية في عالم السيارات الرياضية الفاخرة.