حبس شاب يعرض نفسه لممارسة الفجور مع الرجال بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الفجور عقب إلقاء مباحث الآداب القبض عليه لإعلانه عن نفسه لممارسة الحرام مع الرجال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يستخدم أحد التطبيقات الهاتفية لعرض صوره عليها معلنا عن طلبه ممارسة الفجور مع الرجال بمقابل مادي وعندما رصدته تحريات مباحث الآداب تم إعداد الأكمنة اللازمة وألقي القبض عليه وبحوزته هاتفين محمولين تبين من خلال تفريغ محتواهما عرض المتهم نفسه لممارسة الفجور مع الرجال "الشـ.ـذوذ" فتم التحفظ على الهاتفين وإرسالهما للجهات الفنية المختصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.