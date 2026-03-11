قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها ونورها وبركتها
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
أخبار العالم

رئيس الحرس الوطني البحريني: نقف صفا واحدا في مواجهة العدوان الإيراني "الآثم"
أ ش أ

 أكد رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن محمد بن عيسى آل خليفة، الوقوف صفًا واحدًا حول راية الوطن في مواجهة العدوان الإيراني "الآثم"، مؤكدًا أن البحرين آمنة في ظل قيادة ملك البلاد وتكاتف شعبها الوفي.

وأشاد رئيس الحرس الوطني، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأربعاء، بما أظهره منتسبو الحرس الوطني من ضباط وأفراد في مختلف تشكيلاتهم ووحداتهم، إلى جانب قوة الدفاع ووزارة الداخلية، وبالمستوى المتميز الذي يتمتعون به وبجهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، واليقظة العالية في تنفيذ المهام والتصدي للهجمات الإيرانية "العدائية"، التي استهدفت الأرواح المدنية والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى الهجمات العشوائية والتي تعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ حسن الجوار وروابط الدين، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، مبينًا أن البحرين ماضيةٌ بثبات على نهجها الراسخ في دعم السلام وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن محمد بن عيسى آل خليفة مواجهة العدوان الإيراني البحرين آمنة في ظل قيادة ملك البلاد وتكاتف شعبها الوفي وكالة الأنباء البحرينية بنا

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

دعاء صلاة التهجد

دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل

تطوير المحميات الطبيعية

وزيرة البيئة تتابع الموقف التنفيذي لرقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي لدعم الاستثمار

البابا تواضروس

البابا تواضروس يترأس اجتماع الأربعاء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكشف الآثري

الكشف عن 13 ألف أوستراكا جديدة بموقع أتريبس الأثري بمحافظة سوهاج

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

