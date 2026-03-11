رئيس الحرس الوطني البحريني: نقف صفا واحدا في مواجهة العدوان الإيراني "الآثم"

أكد رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن محمد بن عيسى آل خليفة، الوقوف صفًا واحدًا حول راية الوطن في مواجهة العدوان الإيراني "الآثم"، مؤكدًا أن البحرين آمنة في ظل قيادة ملك البلاد وتكاتف شعبها الوفي.

وأشاد رئيس الحرس الوطني، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأربعاء، بما أظهره منتسبو الحرس الوطني من ضباط وأفراد في مختلف تشكيلاتهم ووحداتهم، إلى جانب قوة الدفاع ووزارة الداخلية، وبالمستوى المتميز الذي يتمتعون به وبجهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، واليقظة العالية في تنفيذ المهام والتصدي للهجمات الإيرانية "العدائية"، التي استهدفت الأرواح المدنية والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى الهجمات العشوائية والتي تعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ حسن الجوار وروابط الدين، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، مبينًا أن البحرين ماضيةٌ بثبات على نهجها الراسخ في دعم السلام وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.