كانت لوحدها في البيت.. سيدة تتهم ابن خالتها بالتحـ رش بها في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مرشد سياحي، لاتهامه بالتحرش بابنة خالته داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن حررت المجني عليها محضرًا بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بحضور سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا إلى قسم الشرطة، وقيامها بتحرير بلاغ ضد نجل خالتها، مرشد سياحي يبلغ من العمر 38 عامًا، تتهمه فيه بالتحرش بها أثناء تواجده داخل مسكنها.

وأفادت المبلغة في أقوالها بأن المتهم سبق اتهامه في قضايا تحرش، مشيرة إلى أنه خلال زيارته لها داخل الشقة قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها دون رغبتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.