مرموش يغيب عن مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير إعلامية بريطانية ، عن غياب النجم المصري عمر مرموش عن تشكيلة مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد المرتقبة مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ReadmanCity، أن مرموش لن يشارك في اللقاء، دون توضيح السبب الرسمي، فيما أشارت مصادر إلى احتمال تعرض اللاعب لإصابة خلال التدريبات الأخيرة في العاصمة الإسبانية.

ويعد غياب مرموش ضربة مفاجئة للمدرب بيب جوارديولا، إذ كان من المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا كخيار بديل قادر على صناعة الفارق إذا اقتضت مجريات المباراة ذلك.

من جهة أخرى، سيشهد اللقاء عودة النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن قرر جوارديولا إراحته في المباراة الأخيرة أمام نوتنجهام فورست التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل هالاند في تقديم أداء أفضل لتعويض ظهوره المتواضع في اللقاء السابق، ويظل الخيار الأول للمدرب الإسباني في قيادة الهجوم، خاصة في المباريات الكبرى.

ويستعد مانشستر سيتي لهذه المباراة بينما يواصل المنافسة على أربع بطولات هذا الموسم، بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل يونايتد، في الوقت الذي يعاني فيه ريال مدريد من تذبذب في نتائجه محليًا، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة.