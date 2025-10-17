قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللي مالوش ضهر في الزمن ده بيترمي.. منه فضالي تثير الجدل بمنشور غامض

منه فضالي
منه فضالي
يمنى عبد الظاهر

أثارت الفنانة منه فضالي حالة من الجدل والقلق بين جمهورها؛ بعد نشرها رسالة غامضة، حملت طابعًا من الحزن والعتاب.

وكتبت الفنانة منة فضالي، عبر خاصية “ستوري” حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «اللي مالوش ضهر في الزمن ده بيترمي، واللي له حد مسنود عليه؛ يا حظه يا هناه.. الحمد لله على كل واحد سنده هو ربنا الكبير، وهو المنتقم الجبار، الحمد لله على كل شيء».

ولم توضح منة فضالي سبب الرسالة التي كتبتها، أو المناسبة التي كتبتها فيها، وهو ما زاد من حالة الغموض حول مضمونها.


عيد ميلاد منة فضالي

يذكر أن الفنانة منة فضالي، كانت قد شاركت متابعيها، صورا جديدة لها من احتفالها بعيد ميلادها الـ 42، يوم 6 سبتمبر الماضي، وكشفت سبب ارتدائها فستانا أبيضا خلاله.

ونشرت منة فضالي، الصور، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وعلقت عليها: «مفيش أجمل من إنك تلاقي أعز الصحاب يحتفلوا بيك بعيد ميلادك».

وأضافت: «ميرسي على اليوم الجميل ده، واليوم حلو بيكم، ميرسي لكل اللي افتكرني وجالي بجد».

وأضافت منة: «حبيت ألبس فستان أبيض عشان تكون سنة نقية وصافية وبسيطة.. تورتة رهيبة وشبهي، ميرسي أوي».

الفنانة منه فضالي احتفالها بعيد ميلادها منشور غامض من منه فضالي اعمال منه فضالي منه فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

ترشيحاتنا

نقيب البيطريين مجدي حسن صحبة عدد من أعضاء النقابة

إقبال كبير من البيطريين على جناح النقابة بـ أجرينا الشرق الأوسط 2025

الأخت سيليست شارل

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعي الأخت سيليست شارل

حصاد وزارة العمل

العمل في أسبوع.. أنشطة مكثفة محليًا وعربيًا ودوليًا.. وفرص عمل بالداخل والخارج

بالصور

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ميس حمدان تتألق بإطلالة جريئة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بفستان أسود أنيق.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

مي سليم
مي سليم
مي سليم

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد