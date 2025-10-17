اللي مالوش ضهر في الزمن ده بيترمي.. منه فضالي تثير الجدل بمنشور غامض

أثارت الفنانة منه فضالي حالة من الجدل والقلق بين جمهورها؛ بعد نشرها رسالة غامضة، حملت طابعًا من الحزن والعتاب.

وكتبت الفنانة منة فضالي، عبر خاصية “ستوري” حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «اللي مالوش ضهر في الزمن ده بيترمي، واللي له حد مسنود عليه؛ يا حظه يا هناه.. الحمد لله على كل واحد سنده هو ربنا الكبير، وهو المنتقم الجبار، الحمد لله على كل شيء».

ولم توضح منة فضالي سبب الرسالة التي كتبتها، أو المناسبة التي كتبتها فيها، وهو ما زاد من حالة الغموض حول مضمونها.



عيد ميلاد منة فضالي

يذكر أن الفنانة منة فضالي، كانت قد شاركت متابعيها، صورا جديدة لها من احتفالها بعيد ميلادها الـ 42، يوم 6 سبتمبر الماضي، وكشفت سبب ارتدائها فستانا أبيضا خلاله.

ونشرت منة فضالي، الصور، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وعلقت عليها: «مفيش أجمل من إنك تلاقي أعز الصحاب يحتفلوا بيك بعيد ميلادك».

وأضافت: «ميرسي على اليوم الجميل ده، واليوم حلو بيكم، ميرسي لكل اللي افتكرني وجالي بجد».

وأضافت منة: «حبيت ألبس فستان أبيض عشان تكون سنة نقية وصافية وبسيطة.. تورتة رهيبة وشبهي، ميرسي أوي».