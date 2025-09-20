بالأصفر ..منة فضالي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .

وظهرت منة فضالي ، بإطلالة لافتة أنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا طويل باللون الأصفر، وحازت الصورة على اعجاب متابعيها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز منة فضالى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد منة فضالى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية.