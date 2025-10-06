منة فضالي تهنئ ريم البارودي بعيد ميلادها

هنأت الفنانة منة فضالي، الفنانة ريم البارودي بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت منة فضالي عبر حسابها على انستجرام: “عيد ميلاد سعيد أفضل ريكا”.

يذكر أن أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "أزمة ثقة"، والذي يُعرض عبر شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT.

ونشرت منة صورة من كواليس شخصيتها في المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "شكراً لكل الناس اللي باركتلي على المسلسل.. سعيدة جداً بردود الفعل.. ألف شكر، ويا رب دايمًا أكون قد حبكم ودعمكم ليا".

واعتادت منة فضالي على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.