بفستان أبيض.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها رفقة أصدقائها

احتفلت الفنانة منة فضالي ، بعيد ميلادها حيث أتمت عامها الـ ٤٢، وتتمتع بشباب ورشاقة لافتة جعلتها محط أنظار الجميع.

وكتبت منة فضالي عبر انستجرام: "مفيش أجمل من إنك تلاقي أعز الصحاب يحتفلوا بيك بعيد ميلادك ميرسي على اليوم الجميل ده واليوم حلو بيكم، مرسيي لكل اللي افتكرني وجالي بجد".

وتابعت: “حبيت البس فستان أبيض علشان تكون سنة نقية وصافية وبسيطة وتورتة رهيبه وشبهي”.

يذكر أن أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "أزمة ثقة"، والذي يُعرض عبر شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT.

ونشرت منة صورة من كواليس شخصيتها في المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "شكراً لكل الناس اللي باركتلي على المسلسل.. سعيدة جداً بردود الفعل.. ألف شكر، ويا رب دايمًا أكون قد حبكم ودعمكم ليا".

واعتادت منة فضالي على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.