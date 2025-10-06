أنا الأسطورة .. ضياء الميرغني يوجه رسالة إلى السقا ومحمد رمضان | خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنان ضياء الميرغني في منزله، في لقاء خاص و حصري له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف الفنان ضياء الميرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي، وسر سعادتي هو الجمهور ولما الناس بتشوفني و تتصور معايا بحس بفرحه كبيرة و انا لم أعتزل الفن و أن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الافيهات.

و أضاف ضياء المرغني “ انا عملت شخصية في فيلم الحب كدا مع النجم حمادة هلال و قولت في الفيلم انا الأسطورة و الفيلم دا كان سبب في شهرة كبيرة ليا وتعرف الجمهور عليا والجمهور اعطي لي لقب الأسطورة و بعدها محمد رمضان و فنانين كثير عملوا أعمال فيها كلمة الأسطورة و طبعا انا بحبهم النجم محمد رمضان و النجم أحمد السقا و كل النجوم العظماء ”.