ماجدة خير الله: كانت هتبقى حركة لطيفة لو إدارة مهرجان الجونة دعت محمد سلام

علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن تجاهل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة لدعوة الفنان محمد سلام، مشيرة إلى أن المهرجان يقام تحت شعار «الفن من أجل الإنسانية».

وكتبت ماجدة خيرالله عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «كانت هتبقي حركه لطيفه لو قامت إدارة الدورة الثامنة لمهرجان الجونة بدعوة الفنان محمد سلام للمشاركة في فعالياته، بما أن شعاره الفن من اجل الإنسانية».

يذكر أن الفنان محمد سلام غاب عن المشاركة في أي عمل فني منذ أكثر من عام، بعد أزمته مع الفنان بيومي فؤاد، بعد أن اعتذر الأول عن بطولة مسرحية «زواج اصطناعي»، والتي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، تضامنا مع الأحداث في غزة.

وظهر بيومي فؤاد في فيديو على أحد مسارح الرياض، متحدثا للجمهور الذي تواجد لحضور العرض المسرحي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه محمد سلام.

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو، موجها حديثه لـ محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك».