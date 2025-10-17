بإطلالة مبهرة.. بلقيس تتألق علي ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

تألقت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي، خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، المقرر أن تستمر حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وخطفت بلقيس، الأنظار، على ريد كاربت الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بفستان ذهبي عاري الكتفين، واعتمدت ستايل الشعر القصير ومكياجا هادئا.

وتقدم بلقيس فتحي، حفلا، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، رفقة الفنان محمود العسيلي، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على حضور فعاليات المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي

يُكرِّم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، النجمة منة شلبي بمنحها جائزة «الإنجاز الإبداعي»؛ تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

فيما يشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية «كيت بلانشيت» كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة «بطلة الإنسانية»؛ تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

وتتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة.

وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام، بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، إضافة إلى فيلم الافتتاح «هابي بيرث داي»، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» بحضور صُنّاعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيريًا في دور العرض يوم الأربعاء 22 أكتوبر.