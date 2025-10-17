رد تموين البحيرة بشأن شائعة العثور على كلاب مسلوخة في مطعم

نفت مديرية التموين والجهات الرقابية بمحافظة البحيرة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على كلاب مسلوخة داخل أحد المطاعم أو المحلات بالمحافظة.

وأكدت المديرية أن تلك الواقعة قديمة وتعود إلى أكثر من عامين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في نشر المنشور بهدف إثارة الرأي العام وبث البلبلة بين المواطنين.

وشددت مديرية التموين على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تواصل حملاتها اليومية للتفتيش على المطاعم ومحال بيع اللحوم لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.



