اقتصاد

تحديث جديد لسعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار تحركات على مدار الأسبوع الجاري، تعرض خلالها للتهاوي للأسبوع الثاني على التوالي.

الدولار يهوي

فقد الدولار أكثر من 18 قرشا على الأقل من قيمته على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الجنيه يرتفع

وصعد مؤشر الجنيه المصري أمام الدولار خلال التداولات التي أجريت على مدار الأسبوع الجاري وحتى انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس.
 

تحركات الدولار في السوق

وصل معدل سعر الدولار لدرجات مستقرة بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025 وحتي مساء غدا السبت.
 

سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

الدولار والبنزين

رغم إعلان الحكومة، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، تحرك أسعار المحروقات في مصر، صباح اليوم، بمقدار 10.5%، لتصل معدلات زيادة البنزين والمواد البترولية بمقدار 2 جنيه بمختلف أنواع منتجات البترول؛ إلا أن سعر الدولار لا يزال مستقرا ولم يتحرك.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك

سجَّل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا بعد إغلاق تداولات أمس الخميس، بعد تراجع بلغ 18 قرشا على الأقل في قيمته منذ مطلع الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

جاء آخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، فيصل الإسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، مصرف أبو ظبي الإسلامي".

سعر الدولار

أعلى سعر دولار 

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي نكست والقاهرة.

فيما بلغ ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، سايب".

خطوات جديدة من البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري عن اتخاذ خطوات جديدة؛ لتيسير نشر ثقافة الشمول المالي، وجذب المزيد من العملاء للجهاز المصرفي، بالإضافة لتحديد الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المتعاملة مع البنوك مواكبة للتطورات التكنولوجية وتفعيل الخدمات الرقمية.

وتواكب خطوات البنك المركزي المصري المتسارعة، التطورات التكنولوجية والرقمنة والتي تأتي بصورة استبقاية لمواجهة اجراءات الاحتيال والتزوير وانتحال الصفات للقيام بجرائم مصرفية.
 

منصة “هوية”

قال البنك المركزي المصري، إنه بصدد تدشين منصة وطنية رقمية تحت اسم "هوية"؛ باعتبارها مشروعا وطنيا يساعد المواطنين في إثبات هوياتهم وشخصياتهم الرقمية عبر شبكات الإنترنت "العالم الإفتراضي"؛ بغرض القيام بالمعاملات البنكية والحكومية.

ما سبب إطلاق منصة “هوية”؟

جاءت التحركات لإصدار وإطلاق تلك المنصة؛ ضمن اجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجية “مصر 2030” نحو تعزيز الشمول المالي، وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة؛ وهو ما يعني تحول الدولة رسميا إلى “مجتمع رقمي” لا نقدي، يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية، ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

مزايا منصة “هوية”

تساعد المنصة الجديدة في إثبات شخصية المتعاملين مع البنوك والجهات الحكومية، سواء عبر شبكات الإنترنت أو الهاتف المحمول، وبالتالي تساعد في تقديم كل الخدمات للمستفيد لحظيا، ومن مكانه، دون التقيد بالذهاب للفرع البنكي أو الجهة الحكومية، ودون تقديم مستندات ورقية.

وتوفر المنصة الجديدة- المزمع إطلاقها- الوقت والجهد للعميل، كما تتميز بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة، ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اعيلي سعر دولار اليوم اخبار مصر سعر الدولار في مصر اعلي سعر دولار اليوم اقل سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار والبنزين زيادة سعر البنزين

