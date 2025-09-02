تقارير مخابراتية عن مقتل 2000 جندي كوري شمالي بحرب أوكرانيا

أفادت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الثلاثاء بمقتل حوالي 2000 جندي كوري شمالي منتشرين لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفقًا لنائب في البرلمان.

في أبريل، صرّح جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي بأن عدد قتلى الحرب بلغ 600 على الأقل.

لكن بناءً على تقييمات مُحدّثة، يُقدّر الآن العدد بحوالي 2000، وفقًا لما صرّح به النائب لي سونج-كوين للصحفيين بعد إحاطة من وكالة الاستخبارات.



وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "بحياة جميلة" لعائلات "الشهداء" الذين سقطوا وهم يقاتلون من أجل روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم السبت، مشيدًا بالثكالى على بطولة أبنائهم وأزواجهم.

واستضاف كيم عائلات الجنود وأعرب عن "حزنه لفشله في إنقاذ الأرواح الثمينة" للرجال الذين سقطوا الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن شرف البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم قال للآباء والزوجات والأطفال إن الأعمال البطولية للجنود والضباط كانت ممكنة بسبب القوة والشجاعة التي منحتها لهم العائلات التي تعد "أكثر الناس عنادًا ووطنية وعدالة في العالم".

ونُقل عن كيم قوله "لم يكتبوا لي حتى رسالة قصيرة، لكنني أعتقد أنهم يجب أن يكونوا قد عهدوا إلى عائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الأطفال الأعزاء".

وقال إن البلاد "ستوفر لكم حياة جميلة في بلد دافعت عنه على حساب أرواح الشهداء".

أظهر التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي كيم وهو ينحني بشدة أمام أفراد عائلته الذين بدوا متأثرين للغاية خلال الحدث.