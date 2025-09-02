إسرائيل ترتكب جرائم حرب.. أقدم يهودي في الكونجرس يعلن تقاعده ويهاجم الاحتلال

أعلن النائب الأمريكي جيري نادلر الذي يُعتبر من أبرز أصدقاء إسرائيل في الكونجرس الأمريكي منذ عام 1992، أنه لن يترشح لولاية جديدة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، مؤكدا تقاعده ليفتح الباب لجيل جديد في الحزب، بعدما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقال نادلر، في تصريحات لصحيفة نيويوك تايمز، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومجازر جماعية بلا شك في غزة، مضيفا أنه لم يعد قادرًا على الدفاع عما تفعله إسرائيل.

كما أعلن نادلر، لأول مرة منذ انضمامه إلى الكونجرس عام 1992، أنه سيعمل قبل تقاعده على تعزيز حظر توريد الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، مع استمراره في دعم تمويل أنظمة الدفاع مثل القبة الحديدية.

وقال نادلر، البالغ من العمر 78 عامًا، لصحيفة نيويورك تايمز أن التقدم في السن والتغيرات السياسية في الحزب أجبرته على إعادة النظر في موقفه من الترشح مجددا لعضوية المجلس، موضحا أن متابعة ما حدث مع بايدن عن كثب أظهرت ضرورة إحداث تغيير أجيال في الحزب الديمقراط الذي ينتمي إليه.

وأضاف: قد يكون خليفة أصغر سنا قادرا على القيام بعمل أفضل ومساعدة الحزب بشكل أكبر، معتبرا أنه في الوقت الذي يروج فيه ترامب للفاشية الناشئة، يحتاج الحزب الديمقراطي إلى تجديد قيادته لمواجهته.

وتضمّن إعلان استقالة نادلر هجوما لاذعا على إسرائيل، وكان يعتُبر لعقود من أكثر المشرعين تأييدًا لإسرائيل في مجلس النواب، وكان عضوًا مخضرمًا في جماعة الضغط "أيباك" وهي مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة لإسرائيل.