موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026
الصفدي: سلاح التجويع الصهيوني يفاقم المجاعة في قطاع غزة
4 دول أفريقية تستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال سبتمبر
وزير الخارجية يوكد دعم مصر الكامل لدور الأونروا الحيوي في توفير الخدمات للفلسطينيين
أيمن الصفدي يطالب بتطبيق القانون على الكيان الصهيوني
إسرائيل ترتكب جرائم حرب.. أقدم يهودي في الكونجرس يعلن تقاعده ويهاجم الاحتلال
لأول مرة منذ 8 سنوات| كتاب جديد لرياضيات أولى ابتدائي بمعايير يابانية
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية يشهد لقاءً موسعاً ضم نخبة من المسؤولين والبارزين من مصر وسلوفينيا
صحة غزة تعلن وفاة 13 حالة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال
انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 8 أشخاص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي
أخبار العالم

إسرائيل ترتكب جرائم حرب.. أقدم يهودي في الكونجرس يعلن تقاعده ويهاجم الاحتلال

جيري نادلر
هاجر رزق

أعلن النائب الأمريكي جيري نادلر الذي يُعتبر من أبرز أصدقاء إسرائيل في الكونجرس الأمريكي منذ عام 1992، أنه لن يترشح لولاية جديدة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، مؤكدا تقاعده ليفتح الباب لجيل جديد في الحزب، بعدما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقال نادلر، في تصريحات لصحيفة نيويوك تايمز، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومجازر جماعية بلا شك في غزة، مضيفا أنه لم يعد قادرًا على الدفاع عما تفعله إسرائيل.

كما أعلن نادلر، لأول مرة منذ انضمامه إلى الكونجرس عام 1992، أنه سيعمل قبل تقاعده على تعزيز حظر توريد الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، مع استمراره في دعم تمويل أنظمة الدفاع مثل القبة الحديدية.

وقال نادلر، البالغ من العمر 78 عامًا، لصحيفة نيويورك تايمز أن التقدم في السن والتغيرات السياسية في الحزب أجبرته على إعادة النظر في موقفه من الترشح مجددا لعضوية المجلس، موضحا أن متابعة ما حدث مع بايدن عن كثب أظهرت ضرورة إحداث تغيير أجيال في الحزب الديمقراط الذي ينتمي إليه.

وأضاف: قد يكون خليفة أصغر سنا قادرا على القيام بعمل أفضل ومساعدة الحزب بشكل أكبر، معتبرا أنه في الوقت الذي يروج فيه ترامب للفاشية الناشئة، يحتاج الحزب الديمقراطي إلى تجديد قيادته لمواجهته.

وتضمّن إعلان استقالة نادلر هجوما لاذعا على إسرائيل، وكان يعتُبر لعقود من أكثر المشرعين تأييدًا لإسرائيل في مجلس النواب، وكان عضوًا مخضرمًا في جماعة الضغط "أيباك" وهي مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة لإسرائيل.

