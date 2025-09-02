اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي تثير مظاهرات في البحرين

اندلعت مظاهرات في المنامة، بعدما خرج متظاهرون للتنديد بإعادة تعيين السفير الإسرائيلي في البحرين.

وشملت المظاهرات الاحتجاج على تعيين السفير الإسرائيلي لدى المنامة بل ودعمًا لغزة.

وعبر المحتجون عن رفضهم لتسلّم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في البحرين، شموئيل ريفيل.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد التطبيع، مؤكدين رفضهم للسياسات الرسمية الداعمة للعلاقات مع إسرائيل.



منذ أيام قليلة تسلم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لدى المنامة شموئيل ريفيل رسميا، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن استئناف هذه الزيارات يُمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، الذين طبّعا العلاقات عام 2020 في إطار اتفاقيات إبراهام التي رعتها الولايات المتحدة.

وكانت المملكة البحرينية قد استدعت سفيرها في نوفمبر 2023 دعما للقضية الفلسطينية، مما أدى أيضًا إلى مغادرة السفير الإسرائيلي.