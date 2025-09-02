قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان لـ1124 قتيلا.. وتوقعات بحدوث انهيارات أرضية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلا، مضيفة أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من 8 آلاف منزل جراء الكارثة.

ويكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى مناطق جبلية نائية معزولة عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود الباكستانية، حيث انهارت المنازل المبنية على المنحدرات من الطوب اللبن من جراء الزلزال.

وقالت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كيت كاري، لـ"رويترز": "تأثرت منطقة الزلزال أيضا بأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، لذا فإن خطر حدوث الانهيارات الأرضية والصخور كبير جدا، لهذا السبب أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الطرق".

و ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، ولاية كونار شرق أفغانستان مساء الأحد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية.

ووقع الزلزال قرب الحدود مع باكستان، وشعر به السكان في عدة ولايات شرقية من بينها ننغرهار ولغمان، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال تم تحديده على بُعد 27 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد، وعلى عمق 8 كيلومترات.

وأكدت الهيئة أن ما يقرب من نصف مليون شخص قد يكونون تعرضوا لهزات "قوية إلى شديدة"، ما يزيد من خطر وقوع أضرار جسيمة، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من هشاشة البنية التحتية.

وفي تصريح لشبكة NBC الأميركية، قال متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إن الزلزال ضرب منطقة جبلية ونائية، مما سيؤخر الحصول على بيانات دقيقة حول عدد الضحايا وحجم الأضرار.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هزتين ارتداديتين بعد الزلزال الرئيسي، بلغت شدتهما 4.5 و5.2 درجة على التوالي، وعلى عمق 10 كيلومترات، ما زاد من المخاوف بشأن وقوع مزيد من الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية.

من جهته، أصدر نظام الإنذار المبكر "PAGER" التابع للهيئة الأميركية تنبيهًا باللون البرتقالي، ما يشير إلى احتمال وقوع خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، تتطلب استجابة واسعة على مستوى الدولة.

يُذكر أن أفغانستان شهدت في أكتوبر 2023 زلزالًا مدمرًا بقوة 6.3 درجة في إقليم هرات غرب البلاد، أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.

