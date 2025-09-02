إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان



أفادت وسائل إعلام سودانية بأن إنزلاقات أرضية في جبل مرة وسط دارفور تسببت في مقتل جميع سكان قرية فيما نجا شخص واحد بأعجوبة.

وقالت حركة عبد الواحد نور التي تسيطر على جبل مرة إن جميع سكان قرية ترسين لقوا حتفهم.

ويبلغ تعداد سكان القرية التي مسحتها الإنزلاقات من الوجود حوالي ألف شخص . وما تزال الجهود مستمرة لإخراج جثامينهم وسط قدرات محدودة.

وأشارت حركة عبد الواحد نور، إلى أن القرية التي يعيش سكانها أسفل الجبل اصبحت بأكملها تحت الأرض إثر تعرضها لعملية جرف كبيرة.

من جهة أخرى نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، جراء هطول الأمطار.

وأكد مجلس السيادة تسخير كل الامكانيات الممكنة لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين جراء هذه الكارثة الأليمة.