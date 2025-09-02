قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن إنزلاقات أرضية في جبل مرة وسط دارفور تسببت في مقتل جميع سكان قرية فيما نجا شخص واحد بأعجوبة.

وقالت حركة عبد الواحد نور التي تسيطر على جبل مرة إن جميع سكان قرية ترسين لقوا حتفهم.

ويبلغ تعداد سكان القرية التي مسحتها الإنزلاقات من الوجود حوالي ألف شخص . وما تزال الجهود مستمرة لإخراج جثامينهم وسط قدرات محدودة.

وأشارت حركة عبد الواحد نور، إلى أن القرية التي يعيش سكانها أسفل الجبل اصبحت بأكملها تحت الأرض إثر تعرضها لعملية جرف كبيرة.

من جهة أخرى نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، جراء هطول الأمطار.

وأكد مجلس السيادة تسخير كل الامكانيات الممكنة لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين جراء هذه الكارثة الأليمة.

السودان جبل مرة دارفور مجلس السيادة إنزلاقات أرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

إسعاف

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في القليوبية

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

متبقيات المبيدات

متبقيات المبيدات: تحليل أكثر من 24 ألف عينة سلع غذائية خلال أغسطس

هرم خوفو

تركيب أجهزة تنقية الهواء بتقنية البلازما كلاستر داخل هرم الملك خوفو

الأنبا توماس عدلي

الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لشعب كنيسة مارجرجس بمنسافيس

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

صحة الشرقية تنظم 48 قافلة طبية مجانية منذ بداية 2025

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد