الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق

أعلنت وزارة الصحة في حكومة ولاية جنوب دارفور، يوم السبت، تسجيل 158 حالة وفاة على الأقل بسبب الكوليرا في الولاية.

وأدى أكثر من عامين من التمرد إلى اضطرار الجيش للقتال ضد قوات الدعم السريع. وبسبب ذلك، تعيش دارفور مآسي إنسانية، إذ حُرم سكانها من الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة.

ويخضع جيب من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش حول مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لحصار من قوات الدعم السريع منذ مايو من العام الماضي، في ظل ظروف إنسانية مروعة يعيشها المدنيون المحاصرون، بحسب تقارير وكالات الأمم المتحدة.

ومنذ تسجيل أول إصابة بالكوليرا في جنوب دارفور بنهاية مايو الماضي، انتشرت الحالات في جميع ولايات الإقليم الخمس، لكن جنوب دارفور ما زالت تمثل أكثر من نصف الإصابات، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة بالولاية إنها سجلت حتى الآن 2880 إصابة، بينها 158 حالة وفاة، منها 42 إصابة جديدة ووفاتان يوم الجمعة فقط.

من جهتها، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي الكوليرا في دارفور هو الأسوأ في السودان منذ سنوات، محذّرة من خطر امتداد الوباء إلى جنوب السودان وتشاد المجاورتين.

وتُعرَّف الكوليرا بأنها عدوى معوية حادة تنتشر عبر الطعام أو الماء الملوث ببكتيريا غالبًا ما تكون ناتجة عن البراز، ويمكن أن تودي بحياة المريض في غضون ساعات إذا لم تُعالج. ومع ذلك، يمكن علاجها بسهولة عبر محلول الإماهة الفموي، بينما تحتاج الحالات الأشد إلى مضادات حيوية.

وأوضحت المنظمة أن النزوح الجماعي للمدنيين جراء الحرب فاقم الأزمة، إذ حُرم السكان من المياه النظيفة اللازمة للنظافة الأساسية مثل غسل الأواني وإعداد الطعام، فضلًا عن أن إيصال المساعدات الإنسانية أصبح شبه مستحيل.