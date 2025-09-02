أول لقاء ثلاثي لهم.. أون وشي وبوتين سويا في الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتوجه إلى بكين بالقطار يوم الثلاثاء لحضور عرض عسكري مع نظيريه الصيني والروسي.

ومن المحتمل أن يُظهر هذا الحدث وحدتهم الثلاثية ضد الولايات المتحدة.

ويُعدّ كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بين 26 زعيمًا عالميًا سينضمون إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لمشاهدة العرض العسكري الضخم الذي سيُقام يوم الأربعاء في بكين، والذي يُحيي الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية وحرب الصين ضد اعتداءات اليابان في زمن الحرب.

وبينما يُمثل هذا الحدث أول حضور لكيم لحدث متعدد الأطراف كبير خلال حكمه الذي استمر 14 عامًا، فإنه سيكون أيضًا المرة الأولى التي يجتمع فيها كيم وشي وبوتين، وجميعهم من أبرز مُنافسي الولايات المتحدة، في نفس المكان.

ولم تؤكد أي من الدول الثلاث عقد اجتماع خاص لقادة الدول الثلاث.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية صباح اليوم، الثلاثاء، أن كيم غادر بيونج يانج إلى بكين على متن قطاره الخاص يوم الاثنين للمشاركة في الاحتفالات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلاً عن مسئول وزارة الخارجية كيم تشون إيل، أن كيم جونج أون كان مسافرًا مع كبار المسئولين بمن فيهم وزير الخارجية تشوي سون هوي.

وأفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنه من المتوقع وصول قطار كيم جونج أون إلى بكين يوم الثلاثاء بعد تأكيد وصوله إلى مدينة داندونج الحدودية الصينية مساء الاثنين.

وتمثل رحلة كيم أول زيارة له للصين منذ عام 2019 والزيارة الخامسة إجمالاً منذ أن ورث السلطة بعد وفاة والده في أواخر عام 2011.