للمرة الأولى.. الرئيس الكوري الجنوبي يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن المكتب الرئاسي في سول اليوم الثلاثاء أن الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، في مشاركته الأولى في المنتدى العالمي منذ توليه منصبه في أوائل يونيو الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي - في إفادة صحفية - إنه من المقرر أن يلقي لي خطابا في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم 23 سبتمبر.

وأفادت الوكالة بأن كوريا الجنوبية ستشارك تجربتها مع المجتمع الدولي في التغلب على أزمة ديمقراطية والتعافي منها، في حين تقدم رؤية الحكومة وسياساتها بشأن القضايا العالمية الرئيسية بما في ذلك القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

وقالت المتحدثة، إن الرئيس لي بصفته رئيسا لمجلس الأمن، سيرأس مناقشة مفتوحة في يوم 24 سبتمبر حول الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على السلام والأمن العالميين، وهي المرة الأولى التي يقود فيها رئيس كوري جنوبي مثل هذه الجلسة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يؤكد حضور لي مكانة كوريا الجنوبية كشريك موثوق ويعزز ريادة البلاد على الساحة الدبلوماسية الدولية.

وتولت كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في سبتمبر لأول مرة منذ 15 شهرا.. وهذه هي المرة الخامسة التي تتولى فيها كوريا الجنوبية الرئاسة منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1991.