البرازيل تُعلن عن وديتي كوريا الجنوبية واليابان استعدادا لمونديال 2026

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن منتخب السليساو سيخوض مباراتين وديتين خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيلتقي منتخب البرازيل نظيره الكوري الجنوبي في العاصمة سيول يوم 10 أكتوبر، قبل أن يتوجه إلى طوكيو لمواجهة المنتخب الياباني يوم 14 من الشهر ذاته.

وكانت البرازيل قد ضمنت تأهلها رسميًا إلى كأس العالم 2026، قبل خوض آخر جولتين من التصفيات أمام تشيلي وبوليفيا الشهر المقبل.

من جانبه، أوضح رودريجو كايتانو، المنسق العام للمنتخب البرازيلي، أن المباريات الودية القادمة تمثل جزءًا من خطة شاملة لاختبار الفريق أمام مدارس كروية متنوعة، قائلًا: "نستهدف تنويع المنافسين استعدادًا للمونديال. بعد مواجهتي كوريا الجنوبية واليابان، نخطط للعب ضد منتخبات أفريقية في نوفمبر، وأخرى أوروبية في مارس ويونيو من عام 2026".

وأضاف: "نحن ندرك أهمية مواجهة فرق ذات أساليب لعب مختلفة، لأنها ستمنحنا خبرات قيمة وتمهد الفريق لمواجهة أي تحدٍ محتمل في كأس العالم."

وفي السياق ذاته، عبر المدير الفني للمنتخب البرازيلي، كارلو أنشيلوتي، عن تفاؤله بالمباريات المقبلة، مؤكدًا أنها ستساعده في تحليل شخصية اللاعبين وفهم خصائصهم بشكل أعمق، قبل خوض غمار المونديال الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخه.