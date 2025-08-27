بوليسيتش يعود إلى قائمة أمريكا بمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان الوديتين

انضم اللاعب كريستيان بوليسيتش إلى تشكيلة المنتخب الأمريكي استعدادا للمباراتين الوديتين ضد كوريا الجنوبية واليابان، بعد غيابه عن كأس الكونكاكاف الذهبية.

في الوقت نفسه استبعد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، اللاعب ويستون ماكيني من قائمته المكونة من ٢٢ لاعبًا.

وانسحب الجناح بوليسيتش، الذي خاض ٥٠ مباراة مع ميلان الموسم الماضي، من الكأس الذهبية للراحة والتعافي، وهو قرار أثار انتقادات من ركيزتي المنتخب الأمريكي السابقين لاندون دونوفان وأليكسي لالاس.

وخسرت الولايات المتحدة ٢-١ أمام المكسيك في نهائي الكأس الذهبية في يوليو.

وويبقى لاعب الوسط ماكيني، الذي لم يكن متاحًا للمشاركة في الكأس الذهبية بسبب مشاركة يوفنتوس في كأس العالم للأندية، غائبًا عن تشكيلة الولايات المتحدة.

كما يغيب أنتوني روبنسون، الظهير الأيسر لفولهام، عن المباراة في ظل عودته إلى لياقته البدنية بعد إصابة.

بينما لم يتأهل المهاجم جيوفان رينا وحارس المرمى مات تيرنر أيضًا إلى القائمة، ويعود الظهير سيرجينو ديست إلى صفوف المنتخب الأمريكي لأول مرة منذ تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. كما انضم الجناح تيموثي وياه إلى التشكيلة.

وصرح بوتشيتينو: "نواصل تعزيز الفريق وتضييق نطاق اللاعبين الذين يمكنهم مساعدتنا على تحقيق أهدافنا في كأس العالم 2026".

وأضاف: "لدينا عدد من اللاعبين العائدين للتو من الإصابات أو الذين لم يشاركوا إلا لدقائق محدودة للغاية في الشهرين الماضيين، لذا يمكنهم اغتنام هذه الفرصة لمواصلة بناء لياقتهم البدنية وحماسهم استعدادًا للفرص القادمة في الخريف".

وتم اختيار 22 لاعبًا في القائمة، مع إضافة لاعب واحد سيتم تأكيده لاحقًا.

ستستضيف الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في نيوجيرسي يوم 6 سبتمبر، قبل أن تستقبل اليابان في أوهايو يوم 9 سبتمبر.

قائمة المنتخب الأمريكي

حراس المرمى: رومان سيلينتانو، مات فريز، جوناثان كلينسمان

المدافعون: ماكس أرفستن، نوحكاي بانكس، تريستان بلاكمون، سيرجينو ديست، أليكس فريمان، ناثان هارييل، تيم ريام، كريس ريتشاردز

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، سيباستيان بيرهالتر، لوكا دي لا توري، دييغو لونا، جاك ماكجلين، شون زافادزكي

المهاجمون: داميون داونز، كريستيان بوليسيتش، جوش سارجنت، تيم وياه، أليكس زينديجاس