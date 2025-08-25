الرئيس الكوري الجنوبي يتحفظ على منح القوات الأميركية حرية تحرك أكبر ببلاده

أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الاثنين، بأن لي جيه-ميونغ الرئيس الكوري الجنوبي، قال إن بلاده تجد صعوبة في قبول طلب واشنطن منح "مرونة" أكبر لعمليات القوات الأميركية المتمركزة على أراضيها.



وتشير "المرونة" إلى السماح للقوات الأميركية بتعديل مواقعها أو تدريباتها أو تحركاتها العسكرية دون قيود صارمة من جانب سول، وهو ما يثير مخاوف كوريا الجنوبية بشأن سيادتها الوطنية.

وجاء تصريح الرئيس الكوري الجنوبي خلال رحلته إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة يبحثان خلالها قضايا الأمن القومي، والإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تفاصيل الاتفاقية التجارية التي جرى التوصل إليها بين البلدين في يوليو الماضي.