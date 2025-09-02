بنك الاستثمار الأوروبي يقرض بولندا 200 مليون يورو

أكد بنك الاستثمار الأوروبي توجيه قرض قيمته 200 مليون يورو في بولندا، في خطوة داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعطشة للتمويل، لتعزيز التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ.

وأوضح بيان بنك الاستثمار الاوروبي أن القرض ييسر على المؤسسات في بولندا النفاذ إلى القروض الميسرة وسط تمويل تنافسي للمشاريع الخضراء.

وقال إنه تم تخصيص ما لا يقل عن 30% من التمويل للاستثمارات التي تدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، عن طريق تشجيع المضخات الحرارية، ونشر الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني.

وتمثل هذه الاتفاقية القرض الثاني من نوعه الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لبولندا في هذا المجال.

