الأمم المتحدة تطالب بتوفير 139,6 مليون دولار لدعم المتضررين من زلزال أفغانستان

محمود نوفل

 دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتوفير 139,6 مليون دولار لدعم المتضررين من الزلزال في شرق أفغانستان.

وفي وقت سابق ؛ أرسلت روسيا، طائرة نقل عسكرية محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، في أعقاب الزلزال العنيف الذي خلف ما يزيد على 2200 قتيل وآلاف الجرحى، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان أن طائرة من طراز "إليوشين-76" هبطت في كابول محمّلة بـ 20 طناً من المواد الغذائية الأساسية، على أن تعقبها دفعة ثانية من المساعدات بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس الروسي.

من جانبها، أوضحت السلطات التابعة لحركة طالبان أن فرق الإنقاذ المحلية واجهت صعوبات بالغة في التعامل مع حجم الكارثة، رغم إرسال مروحيات عسكرية لإجلاء المصابين وتوزيع الإمدادات، مشيرةً إلى أن الإمكانات المتاحة لا تكفي للتصدي للأوضاع الكارثية التي تعيشها المناطق المنكوبة.

وتزامن التحرك الروسي مع دعوات دولية متزايدة لتقديم الدعم الإنساني لأفغانستان، حيث أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق من ارتفاع أعداد الضحايا ونقص المواد الطبية، مؤكدة أن الاستجابة العاجلة أمر حتمي لتفادي تفاقم الأزمة.

وشددت منظمات إغاثة على أن الوضع يهدد بتفاقم مأساة إنسانية في بلد يواجه بالفعل تحديات اقتصادية وصحية حادة.

ويعيد هذا الزلزال إلى الأذهان كوارث مشابهة شهدتها أفغانستان في عامي 2022 و2023، حين تسببت هزات أرضية قوية في سقوط مئات القتلى وتشريد آلاف العائلات.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الكوارث الطبيعية يضع ملف إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في صدارة أولويات المجتمع الدولي، خصوصاً مع محدودية قدرات الحكومة الأفغانية على الاستجابة منفردة لمثل هذه الأزمات.

