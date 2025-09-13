روبيو في إسرائيل لمواجهة إعلان الدولة الفلسطينية ومناقشة اجتياح غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيقدم دعمًا قويًا لإسرائيل في زيارة تتزامن مع التحركات الفرنسية نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك على الرغم من القلق الأمريكي إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت إن روبيو سيناقش "الأهداف والغايات العملياتية" مع إسرائيل، وسيُظهر "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان له إنه سيتحدث إلى القادة الإسرائيليين حول "التزامنا بمحاربة الأعمال المعادية لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية تكافئ إرهاب حماس".

وتابع: "سيؤكد أيضًا على أهدافنا المشتركة: ضمان عدم عودة حماس إلى حكم غزة، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم"، مضيفًا أن روبيو سيلتقي بعائلات الرهائن.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "سيناقش الوزير والقادة الإسرائيليون الأهداف العملياتية الإسرائيلية المتعلقة بعملية عربات جدعون الثانية "اجتياح واحتلال غزة بالكامل"، والتزامنا بمحاربة الأعمال المعادية لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية تكافئ إرهاب حماس، والحرب القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

في غضون ذلك، تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف العشاء يوم الجمعة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في نيويورك، بعد أن انتقد ترامب إسرائيل بشدة بسبب هجومها يوم الثلاثاء على حماس في قطر، الشريك العسكري والدبلوماسي الرئيسي للولايات المتحدة.