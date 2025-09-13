قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
روبيو في إسرائيل لمواجهة إعلان الدولة الفلسطينية ومناقشة اجتياح غزة

ناصر السيد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيقدم دعمًا قويًا لإسرائيل في زيارة تتزامن مع التحركات الفرنسية نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك على الرغم من القلق الأمريكي إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت إن روبيو سيناقش "الأهداف والغايات العملياتية" مع إسرائيل، وسيُظهر "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان له إنه سيتحدث إلى القادة الإسرائيليين حول "التزامنا بمحاربة الأعمال المعادية لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية تكافئ إرهاب حماس".

وتابع: "سيؤكد أيضًا على أهدافنا المشتركة: ضمان عدم عودة حماس إلى حكم غزة، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم"، مضيفًا أن روبيو سيلتقي بعائلات الرهائن.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "سيناقش الوزير والقادة الإسرائيليون الأهداف العملياتية الإسرائيلية المتعلقة بعملية عربات جدعون الثانية "اجتياح واحتلال غزة بالكامل"، والتزامنا بمحاربة الأعمال المعادية لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية تكافئ إرهاب حماس، والحرب القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

في غضون ذلك، تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف العشاء يوم الجمعة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في نيويورك، بعد أن انتقد ترامب إسرائيل بشدة بسبب هجومها يوم الثلاثاء على حماس في قطر، الشريك العسكري والدبلوماسي الرئيسي للولايات المتحدة.

