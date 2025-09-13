قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ما خطوات نيبال القادمة بعد الإطاحة برئيس الوزراء وتعيين سيدة بدلا منه؟

نيبال تطورات بعد الاحتجاجات
نيبال تطورات بعد الاحتجاجات
محمد على

قال مكتب الرئيس النيبالي رام تشاندرا بوديل إنه حل البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس بعد أسبوع من العنف الذي بلغ ذروته بتعيين أول امرأة رئيسة للوزراء في البلاد مؤقتا.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تعيين بوديل لرئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي لقيادة البلاد، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي قادها "الجيل زد" والتي أجبرت رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة.


وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس أن "الرئيس حل مجلس النواب... وحدد يوم 5 مارس 2026، الخميس، لإجراء الانتخابات".

تم تعيين كاركي بعد يومين من المفاوضات المكثفة بين بوديل ورئيس الجيش أشوك راج سيجديل وقادة الاحتجاج الذين وقفوا وراء أقوى احتجاجات في نيبال منذ سنوات.
أسفرت الاحتجاجات عن مقتل 51 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين.

وقالت الهند، جارة نيبال الجنوبية، إنها تأمل أن تساعد هذه التطورات في تعزيز السلام والاستقرار.

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،  السيدة سوشيلا كاركي جي على توليها منصب رئيسة وزراء الحكومة النيبالية المؤقتة. 
وأكد مودي التزام الهند الكامل بتحقيق السلام والتقدم والازدهار لشعب نيبال.

اندلعت الاحتجاجات بسبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم إلغاؤه لاحقًا. ولم يهدأ العنف إلا بعد استقالة أولي يوم الثلاثاء.

تعاني نيبال من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ إلغاء النظام الملكي في عام 2008، في حين يدفع نقص الوظائف ملايين الشباب إلى البحث عن عمل في بلدان أخرى مثل الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية وماليزيا.

بدأت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، والواقعة بين الصين والهند، في العودة إلى طبيعتها يوم الجمعة - مع إعادة فتح المتاجر، وعودة السيارات إلى الطرق، واستبدال الشرطة للأسلحة التي كانت تحملها في وقت سابق من الأسبوع بالهراوات.

امرأة رئيسة للوزراء نيبال الوزراء سيدة رام تشاندرا بوديل رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: الرسول هو الفارس الكريم الذي يُلخص قضية الخلق جميعها وأسوتنا إلى الله

الكلام في الحمام حرام

هل الكلام في الحمام حرام حتى إذا أغلقت الغطاء؟.. رد علي جمعة مفاجأة

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: القرآن أمرنا بالتعمق في دراسة التراث الإنساني

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد