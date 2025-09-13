ما خطوات نيبال القادمة بعد الإطاحة برئيس الوزراء وتعيين سيدة بدلا منه؟

قال مكتب الرئيس النيبالي رام تشاندرا بوديل إنه حل البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس بعد أسبوع من العنف الذي بلغ ذروته بتعيين أول امرأة رئيسة للوزراء في البلاد مؤقتا.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تعيين بوديل لرئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي لقيادة البلاد، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي قادها "الجيل زد" والتي أجبرت رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة.



وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس أن "الرئيس حل مجلس النواب... وحدد يوم 5 مارس 2026، الخميس، لإجراء الانتخابات".

تم تعيين كاركي بعد يومين من المفاوضات المكثفة بين بوديل ورئيس الجيش أشوك راج سيجديل وقادة الاحتجاج الذين وقفوا وراء أقوى احتجاجات في نيبال منذ سنوات.

أسفرت الاحتجاجات عن مقتل 51 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين.

وقالت الهند، جارة نيبال الجنوبية، إنها تأمل أن تساعد هذه التطورات في تعزيز السلام والاستقرار.

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، السيدة سوشيلا كاركي جي على توليها منصب رئيسة وزراء الحكومة النيبالية المؤقتة.

وأكد مودي التزام الهند الكامل بتحقيق السلام والتقدم والازدهار لشعب نيبال.

اندلعت الاحتجاجات بسبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم إلغاؤه لاحقًا. ولم يهدأ العنف إلا بعد استقالة أولي يوم الثلاثاء.

تعاني نيبال من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ إلغاء النظام الملكي في عام 2008، في حين يدفع نقص الوظائف ملايين الشباب إلى البحث عن عمل في بلدان أخرى مثل الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية وماليزيا.

بدأت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، والواقعة بين الصين والهند، في العودة إلى طبيعتها يوم الجمعة - مع إعادة فتح المتاجر، وعودة السيارات إلى الطرق، واستبدال الشرطة للأسلحة التي كانت تحملها في وقت سابق من الأسبوع بالهراوات.