مطاردة بحرية مثيرة.. الجيش اللبناني يعتقل 22 شخصًا على متن سفينة مخالفة

أعلنت القوات البحرية اللبنانية أنه خلال ليلتي 12 و13 سبتمبر 2025، وبناءً على معلومات وردت إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة وبإشارة من القضاء المختص، نفّذت دورية تابعة لها عملية مطاردة للسفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية.

وأضافت البحرية اللبنانية في بيان لها أنه بعد رفض طاقم السفينة الامتثال لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، قبل أن تنفذ وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية بالتعاون مع القوات الجوية.

وتم توقيف 22 شخصًا كانوا على متن السفينة على بعد نحو 30 ميلًا بحريًا من الشاطئ اللبناني، وأعيدت السفينة إلى مرفأ ضبية، بحسب ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأصيب خلال العملية 3 عسكريين نتيجة محاولات ربان السفينة المناورة لمنع صعود القوات، فيما تم مباشرة التحقيق مع الموقوفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السفينة تحت إشراف القضاء المختص.