أخبار العالم

الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين بأكبر مدن نيوزيلندا

محمد على

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم السبت، فيما قال المنظمون إنها أكبر مظاهرة من نوعها منذ بدء الحرب في غزة.

وأفادت منظمة "أوتياروا من أجل فلسطين" بأن نحو 50 ألف شخص حضروا مسيرة الإنسانية في وسط أوكلاند صباح السبت. وقدّرت الشرطة النيوزيلندية عدد الحضور بنحو 20 ألفًا.

وقال المتحدث باسم منظمة أوتياروا من أجل فلسطين أراما راتا إن هذه المسيرة كانت الأكبر التي تنظمها نيوزيلندا دعما للفلسطينيين منذ اندلاع الصراع في غزة، عندما بدأت إسرائيل هجوما  في أكتوبر 2023.

قالت السلطات الفلسطينية إن أكثر من 64 ألف شخص استشهدوا في الصراع في غزة، في حين تقول المنظمات الإنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.

وذكرت إذاعة نيوزيلندا العامة أن كثيرين من المشاركين في احتجاجات السبت حملوا أعلاما فلسطينية ولافتات تحمل شعارات من بينها "لا تطبعوا الإبادة الجماعية" و"قفوا بشجاعة مع فلسطين".

وقال راتا إن المنظمين، الذين حفزتهم مسيرة أدت إلى إغلاق جسر هاربور الشهير في سيدني في أغسطس، أرادوا إغلاق جسر رئيسي في المدينة بمسيرة السبت، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن تلك الخطط يوم الجمعة بسبب الرياح القوية.

وقالت الشرطة إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد خلال المسيرة، وتم إعادة فتح الطرق.

نيوزيلندا

