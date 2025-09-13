قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي

علي صالح

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت سلمى أشيبالا موسافي  Selma Ashipala-Musavyi، وزيرة العلاقات الدولية والتجارة في جمهورية ناميبيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع ناميبيا في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية متناولاً على وجه الخصوص فرص التعاون الممكنة في مجال الصناعات الدوائية والأمن الغذائي، فضلاً عن بحث سبل استفادة ناميبيا من خبرات الشركات المصرية العاملة في مجالات الطاقة والتشييد والبنية التحتية والموانئ والطرق والسدود والسياحة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية متابعة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة والمشاورات السياسية بين البلدين، فضلا عن تعزيز العلاقات بين المستثمرين من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بما يحقق المصلحة المشتركة، واستعرض الوزير عبد العاطي المنح وبرامج التدريب التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بما يسهم في بناء الكوادر الناميبية وتأهيل الكوادر الشابة وفقا لأولويات أجندة التنمية الناميبية.

في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة التنسيق مع ناميبيا إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الأفريقية والدولية، و الدعم المتبادل بين البلدين والتنسيق المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لاسيما في قضايا السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن الدفاع عن الأولويات الأفريقية وفي مقدمتها مسألة إصلاح مجلس الأمن.

من جانبها، أعربت وزيرة العلاقات الدولية والتجارة الناميبية عن تقديرها العميق للعلاقات المتميزة مع مصر، مثمنةً ما تقدمه الحكومة المصرية من دعم متواصل في مجالات بناء القدرات والمساعدات الفنية، مؤكدةً اهتمام ناميبيا بتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والاستفادة من خبرات الشركات المصرية بما يحقق المصلحة المشتركة وتطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

بدر عبد العاطي موسافي وزيرة العلاقات الدولية والتجارة ناميبيا

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

المضبوطات

القبض على مقلد الكتب الروائية والأدبية بالمرج

البلوجر لوليتا

بدء محاكمة البلوجر لوليتا لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

