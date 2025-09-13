وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت سلمى أشيبالا موسافي Selma Ashipala-Musavyi، وزيرة العلاقات الدولية والتجارة في جمهورية ناميبيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع ناميبيا في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية متناولاً على وجه الخصوص فرص التعاون الممكنة في مجال الصناعات الدوائية والأمن الغذائي، فضلاً عن بحث سبل استفادة ناميبيا من خبرات الشركات المصرية العاملة في مجالات الطاقة والتشييد والبنية التحتية والموانئ والطرق والسدود والسياحة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية متابعة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة والمشاورات السياسية بين البلدين، فضلا عن تعزيز العلاقات بين المستثمرين من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بما يحقق المصلحة المشتركة، واستعرض الوزير عبد العاطي المنح وبرامج التدريب التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بما يسهم في بناء الكوادر الناميبية وتأهيل الكوادر الشابة وفقا لأولويات أجندة التنمية الناميبية.

في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة التنسيق مع ناميبيا إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الأفريقية والدولية، و الدعم المتبادل بين البلدين والتنسيق المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لاسيما في قضايا السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن الدفاع عن الأولويات الأفريقية وفي مقدمتها مسألة إصلاح مجلس الأمن.

من جانبها، أعربت وزيرة العلاقات الدولية والتجارة الناميبية عن تقديرها العميق للعلاقات المتميزة مع مصر، مثمنةً ما تقدمه الحكومة المصرية من دعم متواصل في مجالات بناء القدرات والمساعدات الفنية، مؤكدةً اهتمام ناميبيا بتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والاستفادة من خبرات الشركات المصرية بما يحقق المصلحة المشتركة وتطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.